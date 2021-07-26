عالمية

زعيم كوريا الشمالية ينظم حفل إعدام جماعي لـ شعبه.. لهذا السبب

2021/07/26
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North Korean leader Kim Jong Un waves as he participates in a photo session with officials who are committed to the success of the test-fire of surface-to-surface medium long-range strategic ballistic missile Hwasong-10, in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) June 28, 2016. REUTERS/KCNA ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. TPX IMAGES OF THE DAY

لا تنضب أفكار زعيم كوريا الشمالية ، أبدًا حول التخلص من كل ما يعارض أو يقترب من عقيدة كوريا الشمالية ونظامها، فقد يخطط “كيم جونج أون” مؤخرًا لـ إعدام جماعي للمنشقين الذين فروا إلى الصين وعادوا إلى بلادهم

فقد أعادت الصين حتى الآن ما يقرب من 50 لاجئًا ، بمن فيهم جنود كوريون شماليون وطيارون من القوات الجوية ، وفقًا لشبكة راديو آسيا الحرة الإخبارية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيواجه جميع الهاربين عقوبة الإعدام في كوريا الشمالية، ويصبح من الصعب على أولئك الذين يفرون إلى الصين الانتقال إلى دولة ثالثة ، وهذا هو السبب في أن معظم اللاجئين من كوريا الشمالية يُعادون الآن إلى بلادهم ، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ففي ذلك الوقت قال مواطن صيني من أصل كوري : “تم فتح مكتب جمارك داندونغ لهذا اليوم فقط وأرسلوا حوالي 50 هاربًا كوريًا شماليًا إلى كوريا الشمالية على متن حافلتين”.

واصطف العشرات من ضباط الشرطة أمام مكتب الجمارك، لمنع وصول الجمهور والتأكد من عدم قيام أحد بتصوير العائدين إلى الوطن، وهم 50 رجلاً وامرأة ، بينهم جنود وطيارين كوريين شماليين خدموا في القوات الجوية، ومن بينهم امرأة في الثلاثينيات من عمرها كانت تكسب أموالا طائلة في مقاطعة هيبي.

صدى البلد

2021/07/26
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