طلب لاسترداد متهمين في بلاغ ضباط 28 رمضان بــ”الإنتربول”





كشفت المصادر عن مخاطبة الإنتربول لدول بعينها لاسترداد متهمين في بلاغات إعدام ضباط 28 رمضان ومقتل الشهيد علي فضل وبلاغات أخرى.

وقالت المصادر، إنّ بعض الدول أفادت بعدم تَواجُد المتهمين لديها ومن بينهم صلاح قوش، وأكدت المصادر أنّ لجان التحقيق في هذه القضايا قطعت شوطاً كبيراً في تحرياتها، وأضاف بأنه تمّ القبض على متهمين وأُخضعوا للتحقيق، بينما يجري البحث عن آخرين للقبض عليهم، وكشفت عن إخفاء بعض المُتّهمين في قضية مقتل علي فضل، أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم.

صحيفة الصيحة