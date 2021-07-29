نتنياهو يشارك في احتفال بذكرى تنصيب الملك محمد السادس ملكا على المغرب





يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في احتفال يقيمه يهود مغاربة وإسرائيليون بمناسبة عيد العرش المغربي.

وحسب موقع “هسبريس” يقيم يهود مغاربة وإسرائيليون، اليوم الخميس، احتفالا في مدينة ديمونا الإسرائيلية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتنصيب الملك محمد السادس، فيما يعرف بـ “عيد العرش” المغربي.

ويشارك في الاحتفال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق وعضو الكنيست، وعبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، ورئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش آسفي، ورؤساء بلديات في إسرائيل وأعضاء بالكنيست وحاخامات وشخصيات عامة.

من جهته صرح بني بيتون، عمدة مدينة ديمونا بأن الاحتفال بعيد العرش المغربي في إسرائيل، يأتي تعبيرا عن أواصر العلاقات التاريخية المشتركة بين اليهود والمغاربة.

ولفت إلى وجود “أكثر من مليون يهودي من أصل مغربي يعيشون في إسرائيل ومن حقهم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة”، حسب تعبيره، موجها الشكر إلى الملك محمد السادس، معللا شكره باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

يشار إلى أن يائير لبيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، كان قد صرح بأنه سيزور المملكة المغربية رسميا يومي 11 و12 أغسطس/ آب المقبل.

وكان المغرب البلد العربي الثالث بعد الإمارات والبحرين، الذي طبع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، حيث اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مقابل ذلك بمغربية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

العربية نت