جرائم وحوادث
ضبط أكثر من 4 مليون جنيه سوداني بمطار الخرطوم مهربة إلى الخارج بحوزة راكبة مصرية
تمكنت سلطات مطار الخرطوم الدولي، من ضبط مبلغ اربعة مليون واربعمائة الف جنيه سوداني، من فئة المائة جنيه، بحوزة راكبة مصرية في طريقها الى القاهرة، أثناء وردية (الصديق مغادرة) بالصالة رقم 2.
فيما تحقق السلطات الأمنية في الحادثة، أشارت مصادر إلى أن عصابات إجرامية بالخارج تنشط في شراء العملة السودانية من فئة المائة جنيه، إصدار 2019 و 2020 لتشابهها مع حجم ومقاس فئة المائة دولار، يتم تخريجها عن طريق البر إلى ليبيا ومن هناك إلى مكان مجهول ليتم تزوير طباعتها إلى دولار وارجاعها إلى السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
بكرة يتوسط ليها السيسي ويتم إطلاقها.. ضرر الفراعنة على السودان يفوق ضرر سد النهضة,,محتلين أراضينا وشغالين بمزاج في تمصيرها..يهربون ثرواتنا ويزيفون عملتنا ويأوون قاتلينا..أدعموا قيام سد النهضةحتى ولو بإستقطاع مرتب يوم من العاملين بالدولة ليموت الفراعنة بالعطش ونرتاح من فعائل شرهم.!