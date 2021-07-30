شاهد.. انفجار حافلة فريق كرة قدم في الصومال





أعلن ضابط شرطة، اليوم، أن انفجار عبوة ناسفة وُضعت على متن حافلة تقل لاعبي كرة قدم في مدينة كيسمايو الساحلية بالصومال أسفر عن مقتل خمسة لاعبين على الأقل.

وقال النقيب أحمد فرح : «تأكدنا من مقتل خمسة وإصابة أكثر من 12، وما زال بعض اللاعبين في عداد المفقودين».

ولم يتضح على الفور من الذي نفَّذ الهجوم الذي وقع مساء اليوم.

وقدّم مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد التعازي عبر حسابه على «تويتر»، واتهم متمردي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الانفجار.

البيان