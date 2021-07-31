السعودية.. السماح بدخول حاملي التأشيرات السياحية من الدول المسموح القدوم منها بشرط التحصين الكامل





أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، السماح بدخول المسافرين الحاملين للتأشيرات السياحية إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، وذلك لمن استكمل تلقي جرعات أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأصدرت الهيئة تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما في ذلك الطيران الخاص، ينص على السماح لشركات الطيران بنقل حاملي التأشيرات السياحية القادمين إلى المملكة لمن استكمل تلقي جرعات أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، مع التأكيد على أهمية تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك.

وأشارت إلى أنه سيسري العمل وفق هذه الإجراءات، اعتبارًا من يوم الأحد 22/12/1442 هـ الموافق 1/8/2021.

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