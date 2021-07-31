



تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، على متن مروحية، المناطق المتضررة من حرائق الغابات في قضاء مانافغات بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد

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أردوغان يتوعد بمعاقبة كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق

31.07.2021 | 14:06 GMT

أردوغان يتوعد بمعاقبة كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق

الأناضول

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، على متن مروحية، المناطق المتضررة من حرائق الغابات في قضاء مانافغات بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد.

وقال أردوغان خلال زيارته التفقدية إن “الحرائق في تركيا بدأت متزامنة في أماكن مختلفة، وهذا يدعونا إلى التحري عما إذا كانت مفتعلة”، متوعدا “كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق بعقاب شديد”.

وأشار إلى أن السلطات خصصت 50 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار) لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، كما وعد بتقديم تسهيلات مالية للتجار بالمناطق المنكوبة، وقال: “نقدم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسنبدأ في إعادة إنشاء المنازل خلال شهر”.

وأضاف: “قررنا تأجيل تسديد الضرائب والقروض التجارية والزراعية في المناطق المنكوبة”.

العربية نت