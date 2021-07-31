معتصم: أنا لم اسكت يوما عن نظام الاخوان وكتبت فيه ما لم يكتبه مالك في الخمر





عصر الأكاذيب

وصلتني تنبيهات في الخاص عن اتهامات باني كوز لمجرد اني انتقد الحكومة الحالية ولا اتفق مع كل ما يأتي منها والدليل انني كنت صامت سياسيا في أيام نظام الاخوان ولم انطق إلا بعد سقوطه. والدليل الاخر ان بعض الاخوان يشيرون ما أكتب. وانا لا علم لي بمن يشير وحين كان الاخوان في السلطة شير القحاتة ما كتبت ولم يعن ذلك انني كنت من نادي قحت.

كل ما حدث هو ان القحاتة والاخوان تبادلوا المواقع وامسك الاخوان بنقد السياسة الاقتصادية التي كانوا يطبقونها في أمس قريب وتمترس أهل قحت في تطبيق نفس السياسة التي رفضوها من الاخوان وشيروا في قدحها ما كتبنا. وانا لم اغير رأيي في السياسة الاقتصادية وبالذات فيما يرتبط بقضية التضخم وكل الذي حدث هو ان القوم تبادلوا الكراسي وحدس ما حدس.

كل هذه أكاذيب متهافتة أطلقها قوم لا يحترمون الحق. الحقيقة أنا لم اسكت يوما عن نظام الاخوان وكتبت فيه ما لم يكتبه مالك في الخمر منذ تسعينات القرن الماضي والي يوم سقوطه وهذه الكتابات موثقة ومبذولة لمن يشاء. وتظل هذه الصفحة مفتوحة لأي نسمة ان يأتي بما يعتقد لنرد عليه بالحق وبمثل ما جاء به ولكنهم يفضلون الملاذات الامنة حيث تنداح الاكاذيب بلا خوف من التفنيد وكشف سخفها.

هل يعنيني الافك وما يقول هؤلاء القوم؟ قطعا لا. لكن أحببت ان اوثق للزور المتهافت لان الكذب تلويث جرثومي لفضاء الفكر العام واجب كل مواطن ازالته عن الطريق حتى تتحاور الأمة بما يفيد لا بزور أهل الغرض ومن بقلبه مرض.

معتصم أقرع