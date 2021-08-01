كبير مستشاري بايدن الطبيين: أمريكا لن تعود للإغلاق مرة أخرى





توقع الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري بايدن الطبيين، ألا تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإغلاق مرة أخرى بسبب كورونا.

وحسب تصريحات نقلتها رويترز، قال فاوتشي اليوم الأحد لشبكة إيه بي سي نيوز إنه لا يتوقع عودة الولايات المتحدة إلى عمليات الإغلاق على الرغم من المخاطر المتزايدة للإصابة بفيروس كورونا الذي يمثله نوع دلتا.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في إجمالي عدد الحالات المسجلة، مع ما يقرب من 33.5 مليون إصابة منذ عام 2020.

وتلقى قرابة 174 مليون شخص، نحو 52% من سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.

وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن استهدافه تلقيح 70% من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 4 يوليو/ تموز الماضي.

العربية نت