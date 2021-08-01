ناريشكين ساخرا: بساكي وليست الاستخبارات وضعت لبايدن مقولة “مشاكل بوتين”





سخر مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، من حديث الرئيس جو بادين عن “مشاكل بوتين”، وافترض أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أعدتها وليست المخابرات الأمريكية.

وأضاف ناريشكين: “سأتحدث مرة أخرى باحترام عن زملائنا في المخابرات، ولكن في نفس الوقت مع قدر معين من السخرية، سأفترض أن هذا الجزء فقط من مقولات الرئيس الأمريكي قامت بإعداده جين بساكي المعروفة بتصريحاتها ومعرفتها العميقة في مختلف المجالات، مثل الجغرافيا، ونقل الغاز الطبيعي، وتكنولوجيات الانتخابات”.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي، إنه توجد لدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين “مشاكل”، و “هذا يزيده خطورة”. واستذكر بايدن القمة الأخيرة في جنيف، وأضاف أن الرئيس الروسي يملك أسلحة نووية والنفط فقط تحت تصرفه.

العربية نت