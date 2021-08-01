مصر.. إصابة العشرات بالاختناق إثر تسرب لغاز الكلور





أكد مدير مستشفى إدفو العام في أسوان وليد عامر أن عدد المصابين الذين استقبلهم المستشفى إثر انفجار خط لغاز الكلور بمرشح مياه أبو غلاب، وصل إلى 29 شخصا.

وقال إن “المستشفى تعامل مع جميع المصابين بتوفير الأوكسجين”، لافتا إلى أن “المصابين جميعهم يعانون من اختناق بسبب غاز الكلور وحالتهم الصحية مستقرة”.

وأوضح وكيل وزارة الصحة إيهاب حنفي أنه “تم نقل جميع المصابين لمستشفى إدفو المركزي بسيارات الإسعاف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وكل أوجه الرعاية الطبية لهم”، مؤكدا أنه “تم خروج جميع المصابين من المستشفى باستثناء 7 حالات يتوقع خروجها خلال ساعات”.

العربية نت