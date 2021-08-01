صلاح الدين عووضه: بشرنا وزير الطاقة بانتظام التيار الكهربائي.. ليته يصمت !!





ليته يصمت !!

بشرنا وزير الطاقة يوم الأول من أمس بانتظام التيار الكهربائي..

بشرنا وهو يوشك أن يطير من الفرح..

فانقطع التيار ليلاً لساعات عدة..

وبالأمس واصل بشرياته وهو يكاد يزغرد افتخاراً بانجازه : مش ح تقطع تاني خالص..

فقطعت اليوم من الصبح ولم تأت إلا قبل قليل..

وهذا سبب انقطاعي عنكم اليوم..

ومباراة المريخ والأهلي الآن تأخرت عن موعدها ثلث الساعة بسبب انقطاع الكهرباء..

فتمت الاستعانة بالمولد الكهربائي..

فليته يسكت !!.

صلاح الدين عووضه