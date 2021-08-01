السعودية :السجن أو الغرامة عقوبة من يخالف الحجر الصحي في المملكة





كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أن عقوبة من يخالف الحجر الصحي وتعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على السنتين أو بهما معاً.

ونقلت صحيفة عكاظ عن الشلهوب أنه بدءًا من اليوم الموافق 22/ 12/ 1442 بدأ تطبيق التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة في المملكة واستخدام وسائل النقل العام كافة.

عكاظ