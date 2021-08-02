جدل في مصر بسبب ظهور ألوان علم “المثليين” على العملة البلاستيكية الجديدة





تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورا لعملات جديدة تقرر إصدارها في مصر فئة 10 و20 جنيها، وأطلق عليها ”العملة البلاستيكية“، حيث انتشر شكل تلك العملات بين الجمهور نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وأحدثت ”العملة البلاستيكية“ ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور ما قال ناشطون إنه ”علم المثليين“ (الرينبو) عليها، وهو ما خلق حالة من الغضب بين النشطاء رافضين شكلها بتلك الهيئة، مطالبين بمقاطعة التعامل بها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن البنك المركزي المصري، يعتزم إصدار أوراق ”البنكنوت“ الجديدة فئة 10 و20 جنيها والتي يطلق عليها شعبيا ”العملة البلاستيكية“، المصنوعة من مادة البوليمر، مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وظهرت ألوان قوس قزح على فئة الـ20 جنيها في العملة البلاستيكية المتداولة؛ ما أثار حالة من الجدل.

وغردت متابعة تدعى ”لمياء“ عبر حسابها في موقع ”تويتر“، قائلة ‏“إلا ايه موضوع علم الرينبو (الشواذ) اللي محطوطة على المسجد في العملة المصرية البلاستيكية الجديدة؟؟ هو للدرجة دي بقينا منبطحين ياجماعة؟؟“.

وكتب مغرد من حساب عبر ”تويتر“ ‏“العملات البلاستيكية دي مش هتعرف تكرمشها في إيد امين الشرطة ‎#مقاطعة_العملات_البلاستيكية ‎#مقاطعة_العملة_الجديده ‎#علم_الرينبو“.

وأضاف حساب لمتابعة يحمل اسم ”شريف إسماعيل“ قائلا ”‏العملة البلاستيكية فئة ١٠ جنيه وعشرين جنيه تصميم بيئة ومن تصميم نحات تماثيل القرى والمحافظات وشبهة التملق لمسجد أساسا إتبنى بسرعة وبه أخطاء كتيرة في مجال الفن الإسلامي تحديدا زي الخطوط والزخارف الإسلامية العربية وعندنا من الآثار مايملى فلوس العالم كله بس لازم نلوث ماتبقى من جمال!“.

ولم يعر الفنان المصري نبيل الحلفاوي أي اهتمام بشأن ألوان قوس قزح على العملة الجديدة، معبرا عن إعجابه بتلك الخطوة بعدما سأله متابع عبر موقع ”تويتر“ عن رأيه في تصميم العملة البلاستيكية، ليرد بتغريدة جاء فيها ”‏خطوة النقود البلاستيكية تأخرت كثيرا.. تهرؤ واتساخ العملات الورقية الصغيرة كان عارا على العملة المصرية“.

وعقب مغرد آخر ”‏‎‎إحنا زمان كنا بنقول الوان الطيف.. وكنا واحنا صغيرين كانوا بيحفظونا ترتيب الألوان.. ومن فترة زمنية قريبة ارتبطت الألوان بالرينبو والمثليين.. ونسينا الماضى خلاص.!“.

وانتقد مغرد يدعى ”مالك“ من قام بتصميم تلك العملة، فقال ”‏اللي عمل تصميم العملة البلاستيكية ده عايز إعدام“.

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واعترض محمد عباس، في تغريدة له على وضع صورة مسجد غير معروف على العملة البلاستيكية، فقال ”‏مسجد الفتاح العليم يتحط على العملة البلاستيكية فئة ١٠ جنيه على أساس إيه من قلة المساجد والمعالم الأثرية اللي عندنا!“.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، تعد أول دولة عربية أصدرت عملة نقدية ”بلاستيكية“ مصنوعة من البوليمر فئة 5 ريالات، وذلك في عام 2020.

. إرم نيوز