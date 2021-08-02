جلواك يعتذر عن توقف “درس عصر” ويوضح الأسباب





اعتذر الممثل والكوميديان، محمد عبد المنعم جلواك، عن توقف سلسلة “درس عصر”.. جلواك كان قد أطلق السلسلة مؤخراً، وبث منها ثلاث حلقات لاقت ترحيباً كبيراً، لكن صاحبتها انتقادات لعدم جودة الصوت.

وأكد منتج وبطل السلسلة، أنهم اضطروا لإيقاف بث “درس عصر”، بسبب عدم تمكنهم من معالجة الإشكالية التقنية التي أدت لرداءة الصوت.. وأكد محمد بحسب صحيفة الصيحة، أنه لا يهتم لخسارتهم المالية بعد تصوير 12 حلقة، مبيناً أنه لم يتردد في إيقاف البث احتراماً لجمهوره ولذوقه، ورغبته في تقديم أعماله بأفضل جودة ممكنة.

الخرطوم: (كوش نيوز)