محافظ بنك السودان المركزي لـ”وفد الكونغرس”: نتطّلع للاستفادة من الدعم الفني والإلكتروني





بحث بنك السودان المركزي مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وإمكانية الإستفادة من البرامج والاتّفاقيات بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتطوير ودعم النظام المصرفي وتهيئة للإنفتاح على الإستثمار الإمريكي .

والأثنين، التقى محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين وفدًا يضم أعضاءً من الكونغرس الأمريكي ورجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن أن بلاده تتطّلع إلى الاستفادة من الدعم الفني والإلكتروني من قبل البنك الدولي لتطوير أنظمته لتناسب وتواكب الاستثمار الأجنبي بعد العزلة التي فرضت على السودان وبعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وشدّد على ضرورة تهيئة وتحسين الأنظمة البنكية لتساعد في دخول الإستثمار في السودان.

وفي السياق، كشف وفد الكونغرس الأمريكي عن أنّ صندوق النقد والبنك الدوليين لديهما العديد من المشروعات والبرامج الخاصة بالدعم الفني في محتلف المجالات المالية والاقتصادية والإنسانية.

وأشار إلى أنّ هذه البرامج من شأنها أنّ تسهم في تحسين وتهيئة المناخ للاستثمار في السودان.

وفي السادس عشر من يوليو الجاري، أعلنت الحكومة الانتقالية أنّ دول “نادي باريس” الدائنة قرّرت إعفاء السودان من ديون بمقدار 14.1 مليار دولار.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفيةاحتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز