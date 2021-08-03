السيسي: حان الوقت لرفع سعر الخبز المدعوم





أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم “الثلاثاء”، أن الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم، لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه مصري، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأضاف في كلمة على هامش افتتاح مدينة صناعية غذائية بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة أنه سيتم توفير الأموال للمنظومة من خلال رفع ثمن الخبز واقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات.

وأوضح، انه “حان الوقت لرفع ثمن الخبز الذي يبلغ ثمنه 5 قروش”.

ووجه رسالته إلى المصريين بأنه يجب عليهم أن يساهموا في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها في مسألة السلع المدعومة.

قال: لا يعقل أن يكون ثمن سيجارة واحدة يوازي ثمن 20 رغيفا من الخبز، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف.

ومع ذلك، أكد الرئيس المصري أن هذا لا يعني رفع سعر الخبز بشكل كبير إلى درجة بيعه بالتكلفة التي تتحملها الحكومة وتتراوح ما بين 60- 70 قرشا، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تنظيم مناسب.

صحيفة البيان