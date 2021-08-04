مقتل شاب سوري طعناً بالسكين في الخرطوم





قال ناشطون سوريون أن شاباً سورياً قُتل طعناً بالسكين، في الخرطوم خلال تعرضه للسرقة.

وذكرت صفحة دليل السوريين في السودان، على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن ابن مدينة دير الزور الشاب إبراهيم خضر المزعل (22) عاماً وافته المنية يوم أمس بالمستشفى متأثراً بإصابته، وقد وُري الثرى بمقابر حلة حمد ببحري.

وأضافت أن الشاب كان قد تعرض لطعن بالسكين، في حي كافوري في الخرطوم، بغرض السرقة ونُقل على إثرها إلى المستشفى التي بقي فيها إلى أن وافته المنية.

الخرطوم: السوداني