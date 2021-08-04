مستشار السيسي يحذر الآباء المصريين





حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدين المصريين، من أن متحور كورونا “دلتا +” يصيب الأطفال، وأن كورونا الأم أيضا يصيب الأطفال.

وأوضح خلال تصريحات عبر قناة “إكسترا نيوز” أنه لا يوجد أي فئة لديها مناعة كاملة أو عدد إصابة أقل، متابعا: “صحيح أنّ الفيروس يكون أشد وأكثر انتشارا لعدة فئات، بينها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن لم نصرح من قبل بأنّ الفيروس لا يصيب الأطفال، وبالتالي فالمتحورات أيضا تصيب الأطفال، لكن تتفاوت حدتها وشدّتها وانتشارها”.

وأضاف أن خلاصة الأمر أن الوباء موجود ولم يرحل بعد، وهناك متحورات جديدة ظهرت وتنتشر عالميا وأي احتمالات قادمة ممكنة.

وطالب تاج الدين، المواطنين، بالاستمرار في الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والاستعداد لأي إحتمالية قادمة، والتسجيل للحصول على لقاحات كورونا، والمداومة على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين جيدا.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، على أنّ هناك خريطة للتطعيم ضد فيروس كورونا تضم الفئات التي تستحق التطعيم، وكلما ثبت أنّ التطعيم آمن لفئات معينة يتم تلقيحهم، موضحا أنّ الدولة تسعى جاهدة لتوفير اللقاحات، ولم تتأخر من الجانب المادي أو السعي للحصول على اللقاحات والحرص على توفيرها بشكل دائم ومن جهات مختلفة، كما كانت حريصة على التنوع في اللقاحات

العربية نت