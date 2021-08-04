بايدن يوجه رسالة إلى أوباما “الأخ والصديق”





وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، وصفه فيها بـ “الأخ والصديق”، بمناسبة عيد ميلاده الـ 60، الذي يوافق اليوم، 4 أغسطس/ آب.

ووجه بايدن حديثه إلى أوباما، في رسالة على “تويتر” بمناسبة عيد ميلاده، قال فيها: “عيد ميلاد سعيد… أفتخر عندما أصفك بالأخ والصديق”.

وتابع بايدن: “أشعر بالامتنان لك على ما قمت به من خدمات لهذه الأمة متناسيا مصالحك الشخصية”.

وكان من المقرر أن يقيم الرئيس الرئيس الأمريكي الأسبق حفلا كبيرا للاحتفال بعيد ميلاده الـ 60، بحضور مئات المدعوين، إلا أن انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، تسبب في اتخاذه قرارا بإقامة حفل محدود يقتصر فيه الحضور على العائلة والأصدقاء.

يذكر أن بايدن كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي، في عهد باراك أوباما، الذي انتهى بمجيئ الرئيس السابق دونالد ترامب إثر فوزه في انتخابات 2016.

وبعد فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية العام الماضي أصبح الرئيس رقم 46 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

العربية نت