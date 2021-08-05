السعودية.. “الاستئناف” تصدر حكمها النهائي في قضية رافعة الحرم





كشفت مصادر أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أصدرت اليوم (الأربعاء) الحكم النهائي في “قضية الرافعة” بعدم إدانة مجموعة بن لادن.

وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″، أن منطوق الحكم جاء بصرف النظر عن التهم ضد 13 متهماً في التسبب بسقوط الرافعة لعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية، وصرف النظر عن إلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والتعويضات.

وأضافت أن الدائرة القضائية قررت عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على مجموعة بن لادن في دعوى التسبب في سقوط الرافعة بسبب الإهمال والتقصير، وصرف النظر عن طلب المدعي العام بإلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والتعويضات وقيمة التلفيات لعدم الصفة، وعدم إدانة 13 متهماً بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وبينت أن البراءة ارتكزت على أنه “لم يثبت ارتكاب مجموعة بن لادن للخطأ، وليس في أدلة المدعي العام ما يمكن الاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، ولا يوجد ما يفيد قيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث الكارثة”.

وكانت حيثيات الحكم قد أشارت وفق تقارير فنية استندت إلى قراءة بيانات الصندوق الأسود، تبين أنه لا يوجد أدلة كافية للاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، إذ إن الأصل براءة الذمة، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت التهمة، ورفضت المحكمة طلب المدعي العام إلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والتعويضات وقيمة التلفيات، وأكدت أنه لا علاقة للمدعي العام بالحقوق الخاصة ولا وكالة تخوله بالترافع بها ولا تتحقق له الصفة في ذلك.

أخبار ٢٤