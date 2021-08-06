القبض على الفنان المصري “حسن شاكوش” لقيادته سيارة دون لوحات





ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عقب توقيفه من قبل رجال الشرطة بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية، بالمخالفة لقانون المرور، داخل منتجع فى الساحل الشمالي بجمهورية مصر العربية، وتم إحالته لنيابة العلمين ومقرها بنيابات برج العرب.

وأكد مصدر مسئول، أنه جرى توقيف المطرب الشعبى، لارتكابه مخالفة لقانون المرور تستوجب عرضه على النيابة العامة، لاتخاذ اللازم بعد تحرير محضر بالمخالفة، والتحفظ على السيارة، وفحصها فنيا بمعرفة إدارة المرور المختصة، والكشف عن بياناتها.

وأشار المصدر، إلى أن تحقيقات النيابة ستكشف إن كان هناك مخالفات أخرى أو اتهامات ستوجه لقائد السيارة من عدمه.

مطروح – حسن مشالى

اليوم السابع