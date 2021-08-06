مباحث التموين توقف متهم يتاجر بالنقد الاجنبي





بموجب معلومات توفرت لشعبة مباحث التموين شرق النيل عن وجود نشاط لاحدي شبكات الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق الموازي في حلة كوكو ،، واستخدامها احد محلات صيانة الموبايلات كساتر لنشاطها وتسهيل تحركاتهم المشبوهة لتداول العملات خارج القنوات الرسمية.

تم وضع الشبكة تحت الرصد والمتابعة المستمرة وبعد تأكيد المعلومات وبموجب امر تفتيش تمت مداهمة المحل وتوقيف احد افراد الشبكة متلبس وبحوزته مبلغ وقدره (7.800) دولار أمريكي و (36.000) ريال سعودي و(500) درهم اماراتي و( 444.000) جنيه سوداني.

بالاضافة لجهاز لابتوب وعدد من الهواتف تستخدم في تحويل الأموال.. تم فتح بلاغ بالواقعة بقسم شرطة الجريف شرق .

( كوش نيوز)