



“واتساب” ينهي مشكلة الثقة بين المتراسلين بهذه الميزة الجديدة

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أخبار 24,06 أغسطس 2021927,912

واتساب يضيف ميزة “View Once”أصدر تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة تتعلق بعرض الصور ومقاطع الفيديو من الدردشة.

وتشمل الميزة التي تحمل اسم “View Once”، عرض الصور أو مقاطع الفيديو مرة واحدة فقط بعد أن يفتحها المتسلم، وذلك من خلال الضغط على الزر 1 الموجود يسار زر الإرسال.

ويُحذف محتوى الرسالة تلقائيًا بعد أن يفتحها المتسلم، في حين تظهر الرسالة على أنها مفتوحة ويصبح المحتوى مختفيا.

وتوفر هذه الميزة وسيلة فعالة يمكن استخدامها عند مراسلة أشخاص لا يوثق بأنهم لن يأخذوا لقطة شاشة للمحتوى المرسل.

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