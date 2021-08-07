السيسي: فخور بابنتي فريال أشرف وبكل من يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية





تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بالتهنئة للبطلة فريال أشرف بعد حصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات. فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية”.

وأصبحت فريال أشرف، في وقت سابق اليوم، أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية في لعبة الكاراتيه، بعدما هزمت لاعبة أذربيجان إرينا زارتسكا بنتيجة 2-صفر، في نهائي الكوميتي (تصارع اليدين) لوزن أكثر من 61 كيلوغراما.

كانت المباراة حذرة وظل التعادل السلبي قائما في أول دقيقتين و20 ثانية، قبل أن تتقدم فريال (22 عاما) بنقطة، ثم عززت تقدمها لتصبح النتيجة 2-صفر، لتنتهي المباراة وتتوج الصيدلانية المصرية بالذهبية.

وتعد الميدالية التي فازت بها فريال اليوم أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو، وأول ميدالية ذهبية في لعبة الكاراتيه على مستوى أفريقيا ومصر، لأن هذه هي أول مرة يتم فيها إدراج رياضة الكاراتيه في الأولمبياد، كما إنها أول ميدالية نسائية في تاريخ مصر في الأولمبياد.

ويأتي فوز فريال أشرف بعد أن فازت لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق، أمس الجمعة، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كيلوغراما، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” إلى واحدة ذهبية لفريال أشرف، وأخرى فضية حصدها أحمد الجندي في رياضة الخماسي الحديث فردي رجال، و4 ميداليات برونزية فاز بها الثلاثي سيف عيسى وهداية ملاك لاعبا التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة

العربية نت