الفنانة يسرا تكشف سبب تغيبها عن جنازة دلال عبد العزيز





نشرت الفنانة المصرية يسرا صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم، على صفحتها “إنستغرام” لتقديم العزاء لأسرتها وتوضيح سبب تغيبها عن جنازتها.

وعلقت يسرا على الصورة قائلة: “لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة والسند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها”.

وأضافت: “يصعب عليا فراقك و إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت دلال عبد العزيز تعاني من تلف في الرئة بعد إصابتها بفيروس كورونا، وظلت تحت الرعاية الطبية عدة أشهر، ولم تحضر جنازة زوجها الفنان سمير غانم ولا تعلم بوفاته.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، وكان بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد.

العربية نت