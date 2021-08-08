بالفيديو.. سعد المجرد يهاجم منتقديه ويدافع عن نفسه في قضية الاغتصاب





قام الفنان سعد لمجرد على بالدفاع عن نفسه بقضايا الإغتصاب المتهم بها في فرنسا. معتبراً المسألة تدخلاً في حياته الشخصية. وهاجم سعد في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني. كل الأشخاص الذين ينتقدون حياته الشخصية ويتحدّثون عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “لازم الجمهور العام يعرف إن الفنان له حياته الشخصية. وهذا الأمر حاجة وفنّه اللي بيبذل فيه مجهود حاجة تانية، وأنت لو بتحب فنان خليك مع فنّه وسيبك من حياته الشخصية وأنت متحبش حد يتدخل في حياتك الشخصية”. وأكد(بحسب الامارات نيوز) أن الوسوم وحملة الهجوم عليه بسبب هذا الموضوع ليس هناك أي شيء منها، “دي كانت موجة وحاجة بسيطة. وأنا نسيتها وخلينا نقلب الصفحة وأتمنى نوقف حكي عن هذا الموضوع ونمر عليه”. وفقاً لما جاء في مجلة لها. يذكر أن سعد واجه إتهامات في قضايا اغتصاب عدة، حيث أُُلقي القبض عليه أول مرة للاشتباه بضربه امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وبعدها اتُّهم بالاعتداء على شابة فرنسية واغتصابها في فندق، ثم تكررت هذه الحادثة في فرنسا لكن أُُطلق سراحه بكفالة في نيسان (أبريل) 2017 في انتظار المحاكمة النهائية.



الخرطوم(كوش نيوز )