السجن خمس سنوات لصاحب مخبز بالخرطوم لبيعه دقيقا مدعوما





قضت محكمة جنايات الخرطوم شرق، بالسجن خمس سنوات، على صاحب أحد المخابز بمنطقة أركويت، لتورطه في تهريب (26) جوالا من الدقيق المدعوم، كما قضت المحكمة بالسجن عامين، على صاحب العربة الناقلة للدقيق. وأعلن المدير العام لوزارة التجارة والصناعة بولاية الخرطوم عبد المجيد محمد أحمد وفق ( سونا)، استمرار ولاية الخرطوم في الحملات على المخابز المخالفة بصورة دائمة، خاصة فيما يتعلق ببيع الدقيق ومراجعة التراخيص والتلاعب في الأوزان، بالإضافة للحملات على المخابز التي تقوم ببيع الخبز التجاري دون تصديق من السلطات المختصة. وقال السيد محمد أحمد إن هناك عددا من المخابز تقوم باستلام الدقيق المدعوم وتمتنع عن تقديم الخدمة للمواطنين بمبررات واهية، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل مع كافة المخالفات بكل جدية وحسم، وفقاً لقانون الطورائ والمراسيم الولائية.

الخرطوم ( كوش نيوز)