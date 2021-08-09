معهد السودان: محاكمة المتهم الثالث في مجزرة شهداء الابيض عصفت بمقاصد المشرع





انتقد الأمين العام لمعهد السودان للديمقراطية الصادق علي حسن إخضاع محكمة الأبيض طفل ضمن متهمين من قوات الدعم السريع بارتكاب جريمة قتل ، وقال إن المحكمة نظرت في الدعوى الجنائية وتوصلت لإدانة الطفل وتحويله لمحكمة الطفل المختصة، لإيقاع العقوبة.

وأضاف المعهد في تعميم صحفي أمس تحصلت (الجريدة) على نسخة منه فات على قاضي المحكمة أن المشرع سن قانوناً للطفل ليحاكم بموجب أحكامه الطفل بمحكمة الطفل المختصة، وبما يتفق وتدابير الرعاية والإصلاح، والطفل مرتكب الفعل الذي يعد جريمة في القانون لا يعتبره القانون مجرما ، وأيضا بما يحقق الغرض من الردع من العقوبة المقررة للرجل البالغ مرتكب ذات الفعل الذي يعد جريمة وفقا للقانون ، ورأى الهيئة أن محاكمة الطفل المعني أمام محكمة جنايات الأبيض، عصفت بمقاصد المشرع من سن قانون الطفل وذكر كان الإجراء السليم، إحالة الطفل المعني لمحكمة الطفل المختصة .

ونوه الى أن القاضي في الحيثيات ذهب إلى الصحف والمقالات المنشورة ولم يكن ذلك بغرض ما يعزز به القاضي من أحكامه ، واستدركت ” بل قام القاضي مقام الشاهد الناقل من الصحف في جلب البينة وذلك لإدانة المتهمين بمعزل عمن يأتمرون بأوامرهم ، واستند في شهادته النقلية المأخوذة من الصحف لمقال كاتبه مدير قناة، وانتقدت اشادة القاضي بكاتب المقال واعتبرت أن ذلك بينة في سابقة غريبة على القضاء السوداني.

صحيفة الجريدة