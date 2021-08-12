قانونيون يشرعون في مُقاضاة أردول وشركة الموارد المعدنية





كشف المحامي غازي الريح، عن شروعه ومُستشاره القانوني معتز الجعلي المحامي، في تقديم عريضة لإجراءات قانونية في مواجهة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، ومديرها مبارك أردول، بجانب صديق حسن مساعد ود أصول لدى نيابة مُكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة.

وقال الريح على صفحته بـ(فيسبوك) أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الإجراء يجئ حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وأضاف “وجدنا أن شخصا آخر سبقنا بقيد بلاغ لنفس الموضوع، عليه قرّرنا الانضمام للبلاغ الجنائي ودعوة كل من يرغب للانضمام في الدعوى للتواصل معنا”.

وتابع: “واهمٌ من ظن أن بإمكانه تمييع العدالة وتطويع القانون لأغراض سياسية يا حمدوك، كان الكيزان أشطر”. وزاد: “سنخوض هذه المعركة القانونية لنُصرة روح الثورة والتغيير ولإيفاء وعدنا للشُّهداء”.

الخرطوم (كوش نيوز)