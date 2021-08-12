جرائم وحوادث
قانونيون يشرعون في مُقاضاة أردول وشركة الموارد المعدنية
كشف المحامي غازي الريح، عن شروعه ومُستشاره القانوني معتز الجعلي المحامي، في تقديم عريضة لإجراءات قانونية في مواجهة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، ومديرها مبارك أردول، بجانب صديق حسن مساعد ود أصول لدى نيابة مُكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة.
وقال الريح على صفحته بـ(فيسبوك) أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الإجراء يجئ حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وأضاف “وجدنا أن شخصا آخر سبقنا بقيد بلاغ لنفس الموضوع، عليه قرّرنا الانضمام للبلاغ الجنائي ودعوة كل من يرغب للانضمام في الدعوى للتواصل معنا”.
وتابع: “واهمٌ من ظن أن بإمكانه تمييع العدالة وتطويع القانون لأغراض سياسية يا حمدوك، كان الكيزان أشطر”. وزاد: “سنخوض هذه المعركة القانونية لنُصرة روح الثورة والتغيير ولإيفاء وعدنا للشُّهداء”.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 تعليقات
ياسلاااام عليكم . مازال في السودان من يحب الوطن .
اين وزارة المالية لماذا لا تضع يدها على كل الاموال التي تتحصل عليها من الضرائب او غيرهامن الموارد الحكومية لصالح الدولة فقط ويتم الصرف منها على الخدمات وبطرق رسمية تلك فوضى خلابة .
لماذا شركة الموارد تجنب اموال الدولة وتصرف منها كما تشاء هل السودان اصبح بقالة لكل من هب ودب بالدولة يصرف من خزينة المؤسسة او الشركة دون اي قانون .
ما الفر بين الكيزان زمان وناس اردول اصرفوا من الدولة بنفس طريقة الهمج الكيزانية . لماذا ؟ يا اردول شن علم الحمير اكل الجنزبيل
اين تعلمت ادارة ؟؟؟؟؟
الفرق شنو بينك وبين الكيزان يا اردول …………………..
الكوز سلوك ………………………………..
الشعب واعي ولا تسطيع انت ولا غيرك أنت تستغفله ……………….
………………………… حجرم ……………………………..
نطالب نحن المغتربين بمحاكمته وايضا الاخ حمدوك لانه تقاضى عن محاسبته ادرايا وعلى اقلها تنحيته فورا ؟واكتفى بالطبطبه والتساهل فى اموال المواطن وتصرف غير اخلاقى وعدم امانه ويحاسب عدلا ونامل ان نسمع صوت العداله عليهم جميعا وحتى لا يظن انهم انهم فوق القانون ويتمادون فى الفساد واكل اموال الموطن بالباطل واى احتفال واليس من الاجدى صرفها فى الصحة والتعليم والنظافه واى شخص يعمل له احتفال وهوالفساد بعينه بثوب جديد اخر ؟ والله المستعان والايام بيننا سوف تظهر الحقائق ؟ونعم لاعلام الحر والنزيه وليعكس رؤية المواطن وكشف الفاسدين والمحسوبية والتردى الحاصل والخداع والمكر السياسى الحاصل الان والخم ؟؟؟