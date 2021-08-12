



أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن بلاده قلقة من التوتر الحاصل بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن ملف “سد النهضة”.

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أردوغان: قلقون من التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا

12.08.2021 | 16:25 GMT

أردوغان: قلقون من التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا

مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن بلاده قلقة من التوتر الحاصل بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن ملف “سد النهضة”.

وقال: “تناولنا أنا وضيفي البرهان القضايا الإقليمية والثنائية، ونعبر عن أهمية للعلاقات مع ما يسمى بلدان القرن الإفريقي، كما نعبر عن قلقنا بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي”.

وأضاف: ” نشدد على ضرورة الحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف”.

وتابع: ” بحثت مع رئيس مجلس السيادة السوداني العلاقات على مختلف الأصعدة، ومنها الطاقة والصرافة والصناعات، كما سنواصل دعمنا للسودان في إعادة إعمار البنى التحتية للبلاد”.

من جهته، شدد البرهان على أهمية الروابط الثنائية بين البلدين، وقال: “من واجبنا الحفاظ على هذه الرابط بين بلدينا وشعبينا”.

وأضاف: “تركيا دولة رائدة في المنطقة والعالم ووجدنا معاني الأصالة في هذه الدولة.. قدمت تركيا لنا دعما في كافة المجالات، ودعمت التعليم في البلاد وساندتنا في مواجهة جائحة كورونا”.

وتابع: “السودان يمر بمرحلة انتقالية قادها الشباب السوداني للحرية.. ننظر إلى النموذج التركي وهي تجارب قيمة نرجو أن ينعم بها كل السودانيين”.

وختم: “هذه الزيارة لتعزيز أواصر التعاون الأخوي بين البلدين.. سنصمم على تنفيذها على أرض الواقع لخدمة الدولتين والشعبين الشقيقين”.

ووجه البرهان الدعوة إلى الرئيس التركي لزيارة الخرطوم في القريب العاجل.

وشهد الحفل توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية في مجالات تهم البلدين والشعبين.

العربية نت