فهد الأزرق: كتيرة هي الواجبات ولكن احب شية الجمر بالشطة والليمون والبصل





بدايتي مع الكتابة …كانت منذ الصغر

* كنت بكتب في كراس ..اصدقائي هم من شجعوني

* كتيرة هي الواجبات ولكن احب شية الجمر بالشطة والليمون والبصل

* طموحي ان اصبح من كبار كتاب القصص ولااعشق الكرة العالمية

* المأكولات جزء من نص القصة …وقصة عرس مدثر هي من شهرتني …

حوار: فريد حسن

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يقولون المعانة تولد الإبداع شاب بسيط إستطاع ان يكون من ضمن المشاهير عبر صفحات الفيس وهو من قرية بسيطة قرية زرقة الكبرى التي تقع شرق تمبول ولاية الجزيرة كانت النشاة درس اعلام جامعة بحري كان يكتب القصص الصغيرة منذ ان كان طفلاً تطورت موهبة الكتابة عنده وكان يكتب على الكراس قبل دخول الإنترنت وبعد الانفتاح الواسع لمواقع التواصل الإجتماعي عمل صفحة شخصية على الفيس بوك من اجل ان ينقل موهبته التي كان يحلم بها منذ الصغر وهي الكتابة كانت البداية بقصة عرس مدثر ومنها كانت انطلاقته الحقيقة حتى وصلت صفحتة على 100الف معجب صحيفة صوت الشعب التقت بالكاتب فهد عبدالقادر المشهور بفهد الازرق في حوار الصراحة

في البداية نريد ان نتعرف علي فهد اكثر؟

فهد عبدالقادر مشهور ومعروف بفهد الازرق علي ارض الواقع وعلي مواقع التواصل الاجتماعي

من أهالي قرية زرقة الكبرى شرق تمبول ولاية الجزيرة

متى كانت بدايتك مع كتابة القصص؟

البداية كانت في الثانوني كنت بكتب القصص في كراس إلى ان جاء عصر التكنولوجيا وتطورت الكتابة

من كان الداعم لك حتى اصبحت كاتب قصص؟

اصدقائي عبر الفيس هم من شجعوني على الكتابة

معظم كتاباتك تدخل فيها المأكولات ماهو القصد؟

ليس هنالك قصد إنما المأكولات جزء من نص القصة

وهل توقع فهد ان يحصل على معجبين ؟

في البداية كنت اكتب عبر صفحتي الشخصية والقروبات والأن اسست صفحة عامة تحمل اسمي فهد الأزرق والحمدلله

لدي اكثر من 100 الف معجب ولدي عدد من القروبات والصفحات بإسمي علي سبيل المثال معجبي ومحبي فهد الازرق وشباب حول فهد الازرق ومقالات فهد الازرق

هل تذكر اول قصة كانت هي انطلاقة فهد عبر مواقع التواصل في الفيس بوك؟

نعم قصة عرس مدثر الذي سقط تلفونه في الادبخانة

هل كل قصصك من الواقع ام يستخدم فهد بعض الخيال كمايفعل بعض الكتاب؟

الجزء الاكبر حقيقي و واقعي والبعض الاخر خيال

ماهي الوجبة المحببة لفهد؟

كثيرهي الوجبات المفضلة لكن احب شية الجمر بالشطة والليمون والدكوة والبصل الابيض والفلفل

ماهي طموحاتك في المستقبل؟

طموحي ان اصبح كاتب قصص مشهور

وماهو فريقك المفضل محليا وعالميا؟

ليس من محبي الكورة العالمية

لكن بحب الكورة المحليه بشجع النضال زرقة والسهم زرقة والمريخ السوداني

كلمة اخيرة

لك انت الشكر والتقدير الاستاذ فريد وايضا الشكر والتقدير لجميع أصدقائي ومعجبيني وكل الاهل والمعارف

اسأل الله ان يرفع الوباء وينزل الشفاء والرخاء والامن والاستقرار

حوار: فريد حسن

صحيفة صوت الشعب السودانية