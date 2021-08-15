بوتين يوقع مرسوما بمنح وسام الشجاعة للعسكريين الذين قضوا بتحطم طائرة في تركيا





وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مرسوما بمنح وسام الشجاعة للعسكريين الروس الذين قضوا في تحطم طائرة إطفاء من طراز “بي – 200” في تركيا.

ووفقا لبيان صادرعلى موقع الكرملين، تم تكريم كل من المقدم فلاديسلاف بيركوتوف، وفاديم كاراسيف ويفغيني كوزنتسوف، والملازم أول نيكولاي أوميلتشينكو والرقيب الأول يوري تشوباروف بمنحهم جوائز الدولة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن طائرة الإطفاء الروسية من طراز “بي – 200” تحطمت بعد استكمال مهمة إطفاء الحرائق في تركيا.

وأكدت الدفاع الروسية، مقتل 5 عسكريين روس و3 أتراك، كانوا على متن طائرة إطفاء كانت تساهم في إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش في تركيا.

وأعرب بوتين عن تعازيه لأسر وأقارب العسكريين الروس والمواطنين الأتراك الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة.

العربية نت