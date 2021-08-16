مُواطن يشكو وزير الثروة الحيوانية والسمكية





أودع المواطن خالد علي محمد خير، (الأحد) شكوى برقم (٣٥٧) ضد وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، وآمال الماحي، وكيلة وزارة الثروة الحيوانية، ود. محمد يوسف الفكي (مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم)، ود. مجدي بدوي مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية، وطالب بفتح دعوى جنائية في مواجهة المذكورين أعلاه.

وأوضح المواطن خالد في شكوى اطلعت (السوداني) على نسخة منها، أن وزير الثروة الحيوانية اتصل تلفونياً بالشاكي وقام بالإساءة والتهديد، وذلك على خلفية مطالبة الشاكي بإقالته هو ووكيلة الوزارة على خلفية فشل الوزارة، في وقف الانهيار والتردي والفساد في قطاع صادر الثروة الحيوانية، بحسب ما ورد في الشكوى، إلى جانب إشكالات يُواجهها متمثلة في الفساد المالي والإداري، ورجوع لصادرات الماشية وخسائر للقطاع الخاص، وابتزاز للمصدرين وتحصيل الرسوم غير القانونية خارج أورنيك 15 المالي.

كذلك مشكلة قيام إحدى الشركات بتصدير شحنة لحوم للمملكة العربية السعودية ولم يتم إرفاق مستندات الفحص المعملي من قبل معمل الأبحاث البيطرية سوبا، وتم حجز الشحنة، وطالبت السلطات السعودية بإحضار المستندات الرسمية لها.

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني