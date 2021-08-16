فيسبوك تضيف 4 دول أخرى إلى أكبر مشروع للكابلات البحرية في العالم





أعلنت شركة “فيسبوك” وفريق من شركات الاتصالات الأفريقية والعالمية، اليوم الاثنين، عن إضافتهم 4 دول أخرى إلى أكبر مشروع للكابلات البحرية في العالم، من أجل توسيع مشروع البناء في أفريقيا في توقيت أبكر مما هو مخطط له.

وقالت “فيسبوك” والشركات في بيان لها، إنه سيتم توسيع الاتصال بالإنترنت ليشمل جزر القمر وسيشيل وأنغولا وجنوب شرق نيجيريا، مشيرين إلى أن تلك الدول الأربع هي أحدث إضافة إلى التمديد الذي أعلن عنه مؤخرا في جزر الكناري، بحسب وكالة “رويترز”.

ويحمل أكبر مشروع للكابلات البحرية في العالم اسم “2Africa”، ويضم كل من شركات “MTN” في جنوب أفريقيا و”فودافون” و”فيسبوك” و”China Mobile International” و”المصرية للاتصالات” و”STC” السعودية و”Orange SA” الفرنسية، بالإضافة إلى مزود البنية التحتية “WIOCC” ومقره موريشيوس.

وأضافت “فيسبوك” والشركات في بيانها أنه تم تكليف شركة “Alcatel Submarine Networks” لأنظمة الكابلات المملوكة لشركة “نوكيا” لنشر “الفروع” في الدول الأربع الجديدة، والتي ستزيد من عدد الكابلات إلى 35 في 26 دولة، وهو ما سيساهم في تحسين الاتصال في قارة أفريقيا وحولها.

وتم إطلاق أكبر مشروع للكابلات البحرية في مايو/ أيار 2020 لربط تلك البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ومن المتوقع تشغيله في أواخر عام 2023.

وتشكل الكابلات البحرية العمود الفقري للإنترنت، وتحمل 99 بالمئة من حركة البيانات في العالم.

وتضم الاقتصادات الكبرى في أفريقيا عددا كبيرا وسريع النمو من مستخدمي الإنترنت، وذلك بفضل التوسع السريع لشبكات النطاق العريض المتنقل، والهواتف الذكية المتوفرة في الأسواق بأسعار معقولة.

ورغم ذلك،، لا تزال أفريقيا التي يزيد عدد سكانها قليلا عن 1.3 مليار نسمة متخلفة في الاتصال بالإنترنت، إذ يبلغ متوسط ​​مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الذكي حوالي 26 بالمئة مقابل متوسط ​​عالمي يبلغ 51 بالمئة، وفقا لوكالة “رويترز”.

العربية نت