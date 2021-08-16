أول تغريدة من بايدن بشأن أحداث أفغانستان





كتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أول تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” اليوم الاثنين، أعلن فيها أنه سيخطب بشأن أحداث أفغانستان.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدته أنه “سيخاطب الأمة بشأن أفغانستان اليوم في الساعة 7:45 مساء بتوقيت غرينتش”.

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعود إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من منتجع كامب ديفيد للإدلاء بتصريحات حول الوضع الحالي في أفغانستان.

وقال: “بعد الظهر سيعود الرئيس إلى البيت الأبيض قادما من كامب ديفيد، ثم وبعد ذلك سيلقي الرئيس ملاحظات حول أفغانستان في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض”.

في وقت سابق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لشبكة “إيه بي سي” أن “البلاد يمكن أن تتوقع أن تسمع من الرئيس قريبا، فهو يشارك الآن بنشاط مع فريق الأمن القومي الخاص به، وهو يعمل بجد”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وبقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في منتجع كامب ديفيد طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع تصاعد الضغط على بايدن، أمس الأحد، لإثبات أنه مسؤول عن أحداث كابول، أصدر البيت الأبيض صورة واحدة تظهر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يرتدي قميص بولو، ويجلس بمفرده على طاولة أثناء الاستماع إلى المستشارين على شاشة كبيرة.

يذكر أن أفغانستان تشهد منذ مايو/ أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي طالبان بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت حركة طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

العربية نت