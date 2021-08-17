السعودية… تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح “غوغل كروم”





حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية من ثغرات “خطيرة” في متصفح “غوغل كروم”.

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.

ولفت المركز في تحذيره إلى أن شركة غوغل أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.

وأشار المركز إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة “92.0.4515.159”، حيث أصدرت غوغل توضيحاً للتحديث اللازم، لافتا إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

ووضع المركز طريقة تحديث المتصفح، في مجموعة من الخطوات تبدأ بفتح المتصفح ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد > مساعدة > معلومات عن غوغل كروم.

وأضاف أن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة غوغل كروم، ثم سيبحث كروم عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم النقر على إعادة التشغيل.

العربية نت