السيسي يوجه الحكومة بمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار





أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات جديدة للحكومة بمتابعة تطورات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وخاصة مع ليبيا.

وتناول اجتماع الرئيس المصري مع وزير الكهرباء محمد شاكر خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء ومحطات رفع المياه في شمال ووسط سيناء، حيث وجه بسرعة تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، لربط الشبكة الكهربائية في سيناء بالشبكة الموحدة بهدف نقل القدرة الكهربائية المطلوبة لتلبية احتياجات المشروع القومي المتكامل لتنمية سيناء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن وزير الكهرباء عرض آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة مع ليبيا، بما فيها الدراسات الحالية لرفع قدرة شبكات الربط بين البلدين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل وإنشاء خطوط ربط جديدة.

كما تم استعراض جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الإفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف لتزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية.

كما عرض وزير الكهرباء مستجدات أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، بالتنسيق مع وزارة النقل وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

العربية نت