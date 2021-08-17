السعودية: شؤون الحرمين تكثِّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج





كثفت وكالة الرئاسة العامة للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي بشؤون الحرمين، برامجها لاستقبال معتمري الخارج؛ حيث أكد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ جهاد الوذيناني، أنه من مهام وبرامج إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام استقبال معتمري الخارج والترحيب والاحتفاء بهم، ومن ذلك توزيع الهدايا التذكارية عليهم من (مظلات، وسجاد الصلاة، ومراوح كهربائية)، وغيرها من الهدايا التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وأكد الوذيناني، أن هذا الاهتمام والعناية يأتي بإشراف مباشر من سعادة وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي والشراكات المجتمعية الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

الامارات نيوز