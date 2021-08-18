كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين يطلعون بايدن على المستجدات في أفغانستان





أعلنت الإدارة الأمريكية أن كبار المسؤولين العسكريين في البلاد أطلعوا الرئيس جو بايدن على آخر المستجدات على الساحة الأفغانية.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي قدما إفادة لبايدن حول آخر التطورات في أفغانستان في مقر الرئاسة الأمريكية.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن أوستن وميلي سيعقدان في وقت لاحق من اليوم مؤتمرا صحفيا مشتركا بشأن المستجدات في أفغانستان.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار عمليات إجلاء المواطنين الأجانب وسط التوترات المتزايدة تحت إشراف العسكريين الأمريكيين من مطار العاصمة الأفغانية كابل التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة “طالبان”، وورود أنباء عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء إطلاق عناصر “طالبان” النار على متظاهرين معارضين لهم في مدينة جلال آباد.

العربية نت