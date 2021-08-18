أردوغان يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد





استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركيا، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الرئيس التركي، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما حمله أردوغان تحياته وتمنياته لهما بدوام الصحة والعافية.

سكاي نيوز