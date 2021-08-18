أردوغان يستقبل أبي أحمد





استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أنقرة اليوم الأربعاء، في إطار زيارة رسمية يؤديها إلى تركيا.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لأحمد في ساحة المجمع الرئاسي في أنقرة بحضور أعضاء وفد للبلدين. ثم انتقل أردوغان، ورئيس الوزراء الإثيوبي، إلى قاعة الاجتماعات لعقد اجتماع ثنائي.

وكتبت الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على “تويتر”: وصل رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له إلى العاصمة التركية، في زيارة عمل رسمية”. كما نشرت صورا ترصد لحظة وصول آبي أحمد، إلى أنقرة.

وقالت إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان أردوغان أكد في اتصال هاتفي مع آبي أحمد، قبل أسبوعين، أن تركيا ستواصل “توفير كافة أنواع الدعم” لإثيوبيا.

وتواجه إثيوبيا أزمتين بارزتين داخليا وخارجيا في الفترة الأخيرة هما الصراع المسلح في إقليم تيغراي وأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

العربية نت