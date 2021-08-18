إرتكبت جريمة الإجهاض ورمت التوأم داخل المرحاض.. الشرطة السودانية تقبض متهمة تسببت فى وفاة طالبة جامعية





تمكنت شرطة ولاية الجزيرة( قسم شرطة الحصاحيصا) من القبض على متهمة بتسببها في وفاة طالبة جامعية باجراء عملية إجهاض لها داخل منزلها وإرسالها للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية بعد العملية.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) بأن هنالك طالبه جامعية تبلغ من العمر (21) سنة توفيت بقسم الحوادث بمستشفى الحصاحيصا وفى يوم الحادثة تم إحضارها بواسطة امرأة داخل ركشة وعند تأخر حالتها الصحية بالانعاش تركتها وهربت ليتم تكوين فريق بقيادة رئيس شعبة المباحث وتحرك إلى المستثفي لمعاينة مسرح الحادث وبعد جمع المعلومات تم القبض على صاحب الركشة وبعد التحري أرشد علي امرآة تسكن معهم في نفس الحي وطلبت منه توصيلهم إلى المستثفي برفقه الطالبه المتوفيه بحجة انها قريبتها المريضة وفي حالة هبوط فيما أرشد صاحب الركشة على منزل المتهمة وبمداهمة المنزل بعد إتخاذ الإجراءات القانونية وجدت المتهمة وجميع المعروضات إضافة لهاتف المرحومة وبعد التحري معها اقرت بارتكاب جريمة الإجهاض وافادت برميها للأطفال التوأم داخل المرحاض وتم استدعاء شرطه الدفاع المدني التى قامت بانتشال التوأم من داخل كيس في المرحاض واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تحت اشراف النيابة.

الخرطوم (كوش نيوز)