الداخلية السعودية تطلق تحذيراً هاماً..تعرّف عليه





طلقت وزارة الداخلية السعودية، تحذيرا صارما من التجمعات العائلية بما يتجاوز الأعداد المحددة.

وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، أن التجمع العائلي، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد.

ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأكدت أن الغرامة تصل 10 آلاف ريال.

وأضافت، أن أي شخص يحضر التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1-4) من البند (أ) والبند (ب) يخالف بـ(5000) ريال.

وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال.

إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

الامارات نيوز