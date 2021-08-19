بايدن: الولايات المتحدة دخلت جائحة غير الملقحين





وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا أكد فيه أن الولايات المتحدة تمر حاليا في “جائحة غير الملقحين”.

وأشار بايدن إلى عدم تلقي 85 مليون شخص آخر التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

وتابع الرئيس الأمريكي: “لقد عقدت للتو اجتماعا مطولا مع فريق مكافحة “كوفيد-19” البيانات الأخيرة تؤكد أننا ما زلنا في حالة “جائحة غير محصنين”.

وأضاف بايدن: “النبأ السار هو أن المزيد من الناس يتم تطعيمهم، فقد زاد عدد التطعيمات الأسبوعية الجديدة بأكثر من 80% مقارنة بالشهر الماضي”.

وأكد بايدن على ضرورة إلزام تطعيم العاملين في دور رعاية المسنين، مشيرا لوفاة حوالي 130 ألفا من سكان دور رعاية المسنين منذ بداية الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أعداد مرضى “كوفيد” الذين تم إدخالهم إلى المستشفى حديثا وتتراوح أعمارهم بين 18- 29 و30- 39 و40- 49 مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أدى الارتفاع المفاجئ في الحالات الجديدة إلى تصعيد التوتر بين قادة الولايات المحافظين والمناطق المحلية حول ما إذا كان ينبغي إلزام أطفال المدارس بارتداء أقنعة أثناء عودتهم إلى الفصل الدراسي هذا الشهر.

العربية نت