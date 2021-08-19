محمد بن زايد وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية والدولية





بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي بحثا هاتفيا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدين في هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء و التنمية والعيش بسلام واستقرار.

وستوفر الخطة الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن لتوليده إلى كهرباء إضافية يمكن نقلها إلى لبنان عبر سوريا، بالإضافة إلى تسهيل نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان.

وأكدت السفيرة الأميركية شيا أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري، وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.

سكاي نيوز