السيسي يبحث مع شركة لورسن الألمانية تطوير الصناعات البحرية في مصر





أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش مع مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية تطوير الصناعات البحرية في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي، الخاص بالتعاون مع شركة لورسن، بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر، وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

و”لورسن” شركة ألمانية لصناعة السفن تأسست سنة 1875 على يد فريدريخ لورسن، وتقوم الشركة بصناعة اليخوت والسفن الحربية بأنواعها المختلفة من زوارق الصواريخ وفرقيطات وفرقاطات.

وتقول الشركة إنها تقوم ببناء جميع أنواع السفن السطحية عالية الجودة للبحرية الألمانية، وكذلك للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم.

العربية نت