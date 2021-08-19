حادثة نهب تحت تهديد السلاح وسط الخرطوم





تعرض طاقم فريق إذاعة برو اف 106.6 المكون من المصور محمد الحسن وسائق العربة مجدي محمد بدرالدين، إلى حادثة نهب وتهديد بالأسلحة البيضاء والسواطير بشارع النيل اليوم 19 اغسطس الساعة ١٢:٣٠ صباحا عند مدخل ( كبري الحديد)، وكانت عربة التيم العامل ليلاً في طريق عودتها من منطقة الخرطوم إلى بحري، ولحظة الصعود إلى الكبري تم توقيفهم من قبل مجموعة ترتدي زي ملكي وبعضهم يرتدي بنطال يتبع لقوات نظامية باعتبارهم دورية ارتكاز وتفتيش وطلبوا منهم ابراز الرخص والترخيص ومن ثم الهواتف والأموال وبعض المقتنيات تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وبعد اخذ مقتنياتهم صعدت تلك المجموعة إلى العربة وأمروهم بالتحرك وعدم التوقف إلى في المكان الذي يطلب منهم التوقف فيه وحال اظهار اي محاولة منهم للمقاومة سيفقدون حياتهم، امتثل التيم إلى أوامر تلك المجموعة التي تشهر الأسلحة البيضاء والسواطير في وجههم بعد أن وجدوا انفسهم في كمين وحالة نهب مكتملة، وتنفيذا لما طلب منهم تحرك بهم سائق العربة مجدي بشارع النيل غرباً مع محاذاة النيل وفور وصول كبري توتي طلبت منهم المجموعة التوقف شمال الكبري في المنطقة الواقعة شرق قاعة الصداقة وشمال غرب كبري توتي، في تلك الاثناء ترجلت المجموعة مشهرة اسلحتها من العربة وهددوا فريق الاذاعة بالتحرك ومغاردة المكان فوراً دون تحرك، لكن فريق الإذاعة وبمعاونة احد المارة تمت مطارتهم حتى كبري النيل الأبيض بعد استغلالهم لعربة كانت في انتظارهم تحت كبري توتي بالقرب من البرلمان بام درمان وبمساعدة قوات الشرطة المرتكزة في الكبري تمت القبض على احد الجناة الذي قفز في النيل قبل أن يستسلم في وقت لاحق ليسجل اعتراف اولي بارتكابه للجريمة، وتعهد بمساعدة الشرطة في القبض على بقية المجموعة.

تتوجه المحطة بصادق الدعوات للتيم على سلامة ارواحهم، وتدين التصرف والموقف الذي تعرضوا له، وتؤكد الإذاعة تمسكها بكافة حقوقها القانونية التي شرعت فيها لاستراد حقوق منسوبيها، حيث تم تدوين بلاغات بالرقم ( 12078) والبلاغ ( 12077) بالقسم الشمالي الخرطوم.