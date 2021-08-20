هبوط من أجل السلامة لطائرة رش في أم درمان





شاهد المواطنون بمناطق شمال أم درمان هبوط طائرة في أحد الميادين كانت تعمل ضمن عمليات رش الذباب والبعوض التي تقوم بها ولاية الخرطوم منذ أسبوع.

وقال مدير شركة وقاية المحاصيل الباشمهندس أيمن شعيب إن كابتن الطائرة، وهي من نوع (انتنوف 2) شك في وجود عطل ناجم عن ارتفاع بسيط في سخونة المحرك ما اضطره للهبوط في مكان آمن عملا بمبدأ السلامة لفحص العطل، وبعد الاطمئنان عاود التحليق مجددا حتى وصول الطائرة إلى مدرج وادي سيدنا .

الخرطوم 20-8-2021 (سونا)