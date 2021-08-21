عصابات نهب مسلح من معسكر (سودان جديد) تروع المواطنين في جبل اولياء





اشتكي مواطنون بجبل اولياء من تفلتات وعمليات نهب مسلح تقوم بها عصابات من معسكر اللاجئين الجنوبيين (سودان جديد). وقال أصحاب مزارع بالقرب من المعسكر بانه به أي ضوابط ولا يستطيع أفراد الشرطة دخوله وقالوا ان العصابات قامت بسرقة أبواب وشبابيك الغرف الموجودة بالمزارع إضافة للمواسير المفكوكة للصيانة واسبيرات الآليات. وقالت قيادات بجبل اولياء بحسب صحيفة الانتباهة، ان المعسكر أتت به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتحدثوا عن شبهة فساد تحوم حول المعسكر الذي انشئ في عهد ولاية عبد الرحمن الخضر وقال مأمون السني احد قيادات جبل أولياء وصاحب منتجع انهم خاطبوا تسجيلات الأراضي لمدهم بمعلومات حول المعسكر فافادوهم بأنه يقع في 10 مزارع مساحة كل مزرعة 10 فدان منها ثلاث مزارع تخص منظمة الدعوة الإسلامية والبقية باسم أفراد. وقالوا انهم كذلك خاطبوا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فافادتهم بأن الأرض منحة من عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم الأسبق دون عقود أو مستندات وتساءلوا (هل عبد الرحمن الخضر ما قبض حاجة؟ هل من حقه ان يعطي أراضي اصحابها موجودين للآخرين؟ الموضوع فيهو إن).

الخرطوم (كوش نيوز)